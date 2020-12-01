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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 01.12.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Dev şirketten flaş karar! 124 mağaza ve 12 bin çalışan etkilenecek

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Dev şirketten flaş karar! 124 mağaza ve 12 bin çalışan etkilenecek
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İngiltere'de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek.

İngiliz perakende şirketi Debenhams’ın, şirketi alacak bir alıcının çıkmaması üzerine tasfiye edileceği açıklandı.

Debenhams’ın faaliyetlerinin giderek azaltılacağını açıklayan ticari danışmanlık şirketi FRP Advisory, bu süre esnasında şirketin tamamı ya da bir bölümünü satın almak isteyenlerin tekliflerine açık olacaklarını belirtti.

Dev şirketten flaş karar 124 mağaza ve 12 bin çalışan etkilenecek

12 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR
İngiltere’de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan Debenhams’ın iflası, önceki gün Philip Green’in Arcadia moda grubu şirketinin tasfiye sürecine girerek, yaklaşık 13,000 kişinin işini kaybedeceğinin sinyalini vermesinden sonra geldi.

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