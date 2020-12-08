Dev şirketten flaş adım! Hem alım hem satış yapacak

Corona virüs salgınının gelirleri üzerinde yarattığı tahribattan sonra kârlılığa odaklanan Uber sürücüsüz araç birimini satma kararı aldı.

Şirket, sürücüsüz araç birimini Aurora Innovation adlı start-up'a devretti ve bu start-up'tan hisse aldı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre söz konusu anlaşma Aurora'nın değerlemesini 10 milyar dolara çıkaracak.

400 milyon dolarlık yatırımla Uber şirkette yüzde 26'lık hisse sahibi olacak. Anlaşmaya göre Uber CEO'Su Dara Khosrowshahi ve adı sonradan açıklanacak bir Uber yetkilisi de Aurora'nın yönetim kurulunda yer alacak.

Uber'in sürücüsüz araç birimini devretmesi işleminin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Anlaşmayla Aurora'nın geliştireceği sürücüsüz araçlar ilk olarak Uber'in filosunda yer alacak.

Uber bu yılın başında şirketten nakit çıkışı yaratan bir başka birim olan bisiklet birimini de Lime'a devretmişti.