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Ekonomi
Haber Giriş: 20.08.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Dev şirketten evden çalışma kararı

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Dev şirketten evden çalışma kararı

ABD'li teknoloji devi Apple, artan Covid vakalarına ilişkin korkular nedeniyle personelini ofise geri çağırmayı en erken Ocak ayına kadar erteledi.

Apple'ın evden çalışmaya devam kararı ilk olarak Bloomberg News tarafından Perşembe günü bildirilen bir şirket kararı çalışanlara da duyurdu.

Firma, personele planları bir ay önceden onaylayacağını söyledi ve onlara aşı olmalarını tavsiye etti. Böylelikle Delta varyantının ülke üzerindeki etkisi ışığında planlarını revize eden en son ABD firması oldu. 

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Apple daha önce personeline eylül ayı başlarında ofise geri dönmeleri için çağrıda bulunmuştu. Geri dönmeleri durumunda, haftada en az üç gün ofiste çalışmaları beklenecekti.

Bloomberg'in bildirdiğine göre, şirket ayrıca evden çalışan personel için Covid testi programını haftada üçe kadar artırıyor. Apple, ofislerini veya perakende mağazalarını kapatma planı olmadığını söyledi.

 

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