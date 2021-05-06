Dev şirketten dönüşümlü çalışma modeli

Google, çalışanların ofise ne zaman, nerede ve ne sıklıkla döneceği konusundaki seçeneklerini genişletme kararı aldı.

Şirketin dünyanın dört bir yanındaki çalışanları, Eylül ayına kadar uzaktan çalışmaya devam edebilir, farklı bir şehirdeki bir Google ofisinde çalışmaya devam edebilir veya rolleri izin veriyorsa herhangi bir yerden kalıcı olarak çalışma arasında seçim yapabilirler.

1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni politikanın, Google CEO'su Sundar Pichai'nin çalışanlarla paylaşıldığı doğrulandı. Pichai, çalışanlarının yüzde 60'ını eski ofislere yüzde 20'sini yeni ofislere ve yüzde 20'sini de evden çalışma modeline dönüşümlü olarak alıştırmak istiyor.

Google'ın 170'e yakın şehir ve 60 ülkede ofisleri ile dünya çapında yaklaşık 140.000 çalışanı bulunuyor. Teknoloji endüstrisinin en büyük şirketlerinden birçoğu, aşılar hız kazandıkça ve birçok ekonomi yeniden açılmaya başladıkça çalışanları geri getirme planları yapıyor.

Facebook çalışanlara, görevleri ofiste olmayı gerektirmedikçe, sürekli olarak uzaktan çalışma seçeneği sunacağını söylerken, Twitter, çalışanların isterlerse "sonsuza kadar" evden çalışabileceklerini söyledi.

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