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Ekonomi
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Dev şirketten Corona virüs kararı... Pozitif çıktı! Merkezi kapatıyor

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Dev şirketten Corona virüs kararı... Pozitif çıktı! Merkezi kapatıyor
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Amazon.com çalışanlardan birinin Corona virüs salgınına yakalandığını ve merkezini kapatacağını belirtti.

Amazon.com Inc Perşembe günü yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından birinin Queens, New York dağıtım istasyonunda koronavirüs için pozitif test ettiğini ve geçici olarak ek sanitasyon için merkezi kapatacağını söyledi.

Şirket, ortaklarına tam ücretle ev göndereceğini söyledi. 

100 BİN YENİ ELEMAN ALACAĞINI DUYURMUŞTU

İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon geçtiğimiz günlerde corona virüs sebebiyle internetten yapılan alışverişlerin büyük oranda artması sonucu ABD’de 100 bin yeni eleman alacağını açıkladı. 

Amazon, eleman alımı yapacağını duyurduğu açıklamasında “Bu elemanların hayat normale dönene kadar ve eski iş yerleri açıldığında kendilerini tekrar çağırana kadar bizimle çalışabileceklerini bilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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