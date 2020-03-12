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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Dev şirketten corona virüs duyurusu: Tüm dünyadaki personelimiz evden çalışacak

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Dev şirketten corona virüs duyurusu: Tüm dünyadaki personelimiz evden çalışacak
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi. Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi.

Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti. Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu ancak Twitter, Silikon Vadisi devleri arasında tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket oldu. Merkezi ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde olan şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor. 

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