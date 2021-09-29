Dev şirketten aşı kararı! Yüzlerce kişiyi işte çıkaracak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Gecenin maçı film gibi oldu Messinin gol sevincinde Mbappe detayı...Gecenin maçı film gibi oldu! Messi'nin gol sevincinde Mbappe detayı...#Şampiyonlar Ligi
Hollanda dönüşü çarpıcı yorum İmkansızdı, hiç hata yapmadı...Hollanda dönüşü çarpıcı yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."#Beşiktaş
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
İstanbulu kana bulayacaklardı Flaş gelişmeİstanbul'u kana bulayacaklardı! Flaş gelişme#Otogar
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Dünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölüDünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölü!#Ekvador
Kâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyorKâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyor!#La Palma
Saldırıya uğrayan hekim maalesef.... Artık hasta bakamamSaldırıya uğrayan hekim maalesef.... 'Artık hasta bakamam'#Doktora Saldırı
Tarihe geçen gece Madridi devirdiler, Dirk Kuytı pişman ettiler...Tarihe geçen gece! Madrid'i devirdiler, Dirk Kuyt'ı pişman ettiler...#Şampiyonlar Ligi
Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'#TCMB
Kırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem olduKırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem oldu#James Bond
Astroloji yalan dava gerçek Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...Astroloji yalan dava gerçek! Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...#Özer Hurmacı
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
İğrenç tuzak Kahvaltı yapacağız bahanesiyle...İğrenç tuzak! 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle... #Taciz
HABERLEREkonomi Haberleri

Dev şirketten aşı kararı! Yüzlerce kişiyi işte çıkaracak

#Kovid-19#United Airlines#ABD
Dev şirketten aşı kararı Yüzlerce kişiyi işte çıkaracak

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, Kovid-19 aşısı olmayan yaklaşık 600 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Kovid-19'a karşı en etkili korunma yöntemi olan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı şirketler de çalışanlarına aşı olmalarını zorunlu kılıyor. Son olarak ABD'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden United Airlines çalışanlarının yüzde 99'unun aşı yaptırdığını ancak aşı olmayı kabul etmeyen yaklaşık 600 çalışanının işten çıkarılacağını açıkladı.

Uzman isimler değerlendirdi: İşveren aşı olmayan çalışanı işten çıkarabilir mi

İlgili Haber:Uzman isimler değerlendirdi: İşveren aşı olmayan çalışanı işten çıkarabilir mi?

"İNSANLAR DAHA GÜVENDE OLACAK"

Şirket CEO'su Scott Kirby ve Başkan Brett Hart çalışanlara yazdığı notta "Bu, hava yolumuz ve çalışanlarımız ile hizmet verdiğimiz müşteriler ve topluluklar için tarihi bir başarıdır" dedi ve "ABD'deki tüm çalışanlarımız için aşı talep etme gerekçemiz basitti; insanlarımızı güvende tutmak. Gerçek şu ki herkes aşılandığında insanlar daha güvende olacak" ifadelerini kullandı.

Aşı olmayana kısıtlama fikri hakkında hangi sektör ne düşünüyor

İlgili Haber:'Aşı olmayana kısıtlama' fikri hakkında hangi sektör ne düşünüyor?

AŞI OLMAYI ZORUNLU KILIYORLAR

Haberin Devamı

Frontier Havayolları ve Hawaii Havayolları da çalışanların aşılanmalarını şart koşuyor ancak Frontier çalışanlara negatif bir koronavirüs testi kanıtı gösterme seçeneği de sunuyor.

American Airlines, Alaska Airlines ve Delta Air Lines dahil olmak üzere diğer hava yolları, çalışanlarını aşı olmaya teşvik etti, ancak ABD Başkanı Biden'ın bu ay 100'den fazla çalışanı olan şirketlerde aşı veya haftalık test yapılmasını zorunlu kılacağını söylemesinden bu yana bir açıklama yapılmadı.

Almanyanın en büyüğü... Dev şirket 29 bin kişiyi işten çıkaracak

İlgili Haber:Almanya'nın en büyüğü... Dev şirket 29 bin kişiyi işten çıkaracak

AŞI OLANA İKRAMİYE

Southwest Airlines'ın bir sözcüsü, 15 Kasım'a kadar aşı kanıtı gösteren çalışanlara iki günlük maaş ikramiyesi sunan teşvik programının yürürlükte kaldığını söyledi. 16 Kasım itibariyle, yalnızca aşıları tam olan çalışanlar, virüse maruz kalırlarsa veya virüs bulaşırlarsa karantina ücreti almaya hak kazanacak.

Aşısız çalışanların 1 Kasım'dan itibaren aylık 200 dolar sağlık sigortası ek ücreti ödeyeceği Delta'da, çalışanların yüzde 82'si aşılandı.

İlgili Haberler:

Dikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecekGecenin maçı film gibi oldu! Messi'nin gol sevincinde Mbappe detayı...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid-19#United Airlines#ABD