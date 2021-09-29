Dev şirketten aşı kararı! Yüzlerce kişiyi işte çıkaracak

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Kovid-19'a karşı en etkili korunma yöntemi olan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı şirketler de çalışanlarına aşı olmalarını zorunlu kılıyor. Son olarak ABD'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden United Airlines çalışanlarının yüzde 99'unun aşı yaptırdığını ancak aşı olmayı kabul etmeyen yaklaşık 600 çalışanının işten çıkarılacağını açıkladı.

"İNSANLAR DAHA GÜVENDE OLACAK"

Şirket CEO'su Scott Kirby ve Başkan Brett Hart çalışanlara yazdığı notta "Bu, hava yolumuz ve çalışanlarımız ile hizmet verdiğimiz müşteriler ve topluluklar için tarihi bir başarıdır" dedi ve "ABD'deki tüm çalışanlarımız için aşı talep etme gerekçemiz basitti; insanlarımızı güvende tutmak. Gerçek şu ki herkes aşılandığında insanlar daha güvende olacak" ifadelerini kullandı.

AŞI OLMAYI ZORUNLU KILIYORLAR

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Frontier Havayolları ve Hawaii Havayolları da çalışanların aşılanmalarını şart koşuyor ancak Frontier çalışanlara negatif bir koronavirüs testi kanıtı gösterme seçeneği de sunuyor.

American Airlines, Alaska Airlines ve Delta Air Lines dahil olmak üzere diğer hava yolları, çalışanlarını aşı olmaya teşvik etti, ancak ABD Başkanı Biden'ın bu ay 100'den fazla çalışanı olan şirketlerde aşı veya haftalık test yapılmasını zorunlu kılacağını söylemesinden bu yana bir açıklama yapılmadı.

AŞI OLANA İKRAMİYE

Southwest Airlines'ın bir sözcüsü, 15 Kasım'a kadar aşı kanıtı gösteren çalışanlara iki günlük maaş ikramiyesi sunan teşvik programının yürürlükte kaldığını söyledi. 16 Kasım itibariyle, yalnızca aşıları tam olan çalışanlar, virüse maruz kalırlarsa veya virüs bulaşırlarsa karantina ücreti almaya hak kazanacak.

Aşısız çalışanların 1 Kasım'dan itibaren aylık 200 dolar sağlık sigortası ek ücreti ödeyeceği Delta'da, çalışanların yüzde 82'si aşılandı.