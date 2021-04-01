Dev şirketten 100 milyar dolarlık çip adımı

Koronavirüs pandemisi dünyadaki çip üretimini de etkiledi. Tüm sektörlerde çip üretim krizi yaşanıyor.



Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC - Tayvan Yarı-İletken Üretim Şirket) yeni bir açıklama yaptı. TSMC üç yıl içerisinde çip üretimine 100 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını duyurdu.

Ocak ayında TSMC, çip arzını gidermek amacıyla motor endüstrisi için çip üretimine öncelik vereceğini açıklamıştı.



Şirket gelişmiş çiplere artan talebi karşılamak istediklerini belirtti. TSMC 2021 eylem planı kapsamında 25-28 milyar dolarlık bir yatırım planlıyordu. Böylece bu yatırım genişletilmiş oldu.

Açıklamanın ardından TSMC hisseleri Taipei borsasında yüzde 2 değer kazandı.



Çiplere yatırım açıklayan ilk şirket TSMC değil. Geçen hafta çip üreticisi Intel de iki yeni fabrika için 20 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıklamıştı.

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