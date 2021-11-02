Milyonlarca kişi kullanıyor... Dev şirkette önemli değişiklik! CFO görevden ayrılıyor

Haberin Devamı

TikTok CEO’su olan Shou Zi Chew bu göreve daha iyi odaklanmak için ByteDance CFO’su olarak devam ettiği görevine son verecek.

Shou Zi Chew, mart ayında akıllı telefon üreticisi Xiaomi’den CFO olarak ByteDance’e katılmıştı. Chew TikTok CEO'luğuna ise mayıs ayında getirilmişti.

TikTok’un Çince versiyonu olan ve ByteDance’in Toutiao haber toplama hizmetini de içerecek olan Douyin Chew'in ilk iş birimi olacak. Diğer değişiklikler ise kademeli bir şekilde ilerleyecek.

Diğer alanlar arasında iş alanında Lark, eğitimde Dali ve kurumsal teknoloji platformu BytePlus yer alıyor.

ByteDance, eski Başkan Donald Trump yönetimi tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak adlandırılmış ve ABD’deki işleyişinde sorunlar yaşamıştı.

Ancak yönetimin değişmesiyle beraber sorunlar rafa kalkmış ve çalışmalarına devam etmişti. Ayrıca TikTok eylül ayında aylık bir milyar aktif kullanıcıya ulaştı.