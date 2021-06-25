Dev şirkette deprem! Yönetim kurulu başkanı görevden alındı

Japon teknoloji şirketi Toshiba'nın yatırımcıları, şirketin yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için hükümetle işbirliği yaptığının anlaşılmasının ardından bugün başkanı Osamu Nagayama'yı görevden aldı.

Reuters'ın haberine göre 74 yaşındaki Nagayama, son dönemde Toshiba'da denizaşırı hissedarların yönetim kurulu üzerinde etki kazanmasını engellemek için Japon Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışmakla suçlanıyordu. Yatırımcılar oylamayı umut verici bir değişim işareti olarak görüyor.

Hissedar danışmanlık firmaları Kurumsal Hissedar Hizmetleri A.Ş. ve Glass Lewis, hissedarlarına kendisini yeniden atamamalarını tavsiye ederken, Toshiba'nın yüzde 7,2 hissesine sahip Singapur merkezli 2 numaralı hissedarı 3D Investment Partners istifa çağrısında bulunmuştu.

Toshiba, AGM'de Nagayama da dahil olmak üzere 11 yönetici aday gösterdi. Denetim komitesi üyesi Nobuyuki Kobayashi de elendi.

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