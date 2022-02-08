Dev şirkette deprem... Satışı gündemdeydi! CEO gidiyor... 2 bin 800 kişi işten çıkarılıyor

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Egzersiz markası Peloton'un CEO'su John Foley işten ayrılacak. 10 yıldır firmanın CEO'su olan John Foley'in yerini Spotify'ın eski finans direktörü Barry McCarthy alacak. Haberlerin ardından dev şirketin hisseleri yüzde 1,6 düşüş yaşadı.

Peloton, ürünlerine olan talepteki düşüş nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 2.800 kişiyi işten çıkaracağını da doğruladı. 2800 çalışan ise şirketin yaklaşık yüzde 20’lik bir çalışanını kapsamış olacak ve genel ana kadroya yönelik bir hamle yapılmayacak.

APPLE, AMAZON VE NIKE'IN GÖZÜ PELOTON'DA

Apple, ABD'nin ünlü fitness şirketi Platon'u satın almak istediği haberi ocak sonunda gündeme gelmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Platon hisselerindeki yükselişin sebebi Amazon olmuştu.

Peloton’un hisseleri, Wall Street Journal’ın e-ticaret devi Amazon’un şirkete potansiyel bir anlaşma için yaklaştığını bildirmesinin ardından yüzde 30′dan fazla artmıştı. Öte yandan Peloton’un yaklaşık 8 milyar dolarlık piyasa değeri, yaklaşık bir yıl önce yaklaşık 50 milyar dolarlık yüksek bir seviyeden düşerken diğer bir alıcının ise Nike olduğu söyleniyordu.

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Foley de Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada “Peloton hissedarları için değer yaratabilecek her fırsatı değerlendirmeye açığız” demişti.

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125 BİN KOŞU BANDINI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Pandemi sırasında bir çocuğun koşu bandının altında kaldığının görüldüğü bir video ve ölüm sonrası ABD'li koşu bandı şirketi Peloton, ürünlerini geri çağırma kararı almıştı.

Ürünleri 4.000 dolara satılan koşu bandı markası Peloton, çocuk ölümlerinden sorumlu tutulmuştu. Geri çağırmaya yaklaşık 125 bin koşu bandı dahil olmuştu.

ESKİ CEO'NUN AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Mart ayında şirketin kurucusu ve CEO’su John Foley, açıklama yapmış ve gündeme oturmuştu. Açıklamada bütün ürünlerde güvenliğin ön planda olduğunu ifade etmiş kullanıcılara çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı Peloton egzersiz aletlerinden uzak tutun, demişti.

Foley, "Antrenmana başlamadan önce Peloton egzersiz cihazınızın etrafındaki alanı kontrol edin" demişti. Peloton CEO'su John Foley daha sonra "Açık olmak istiyorum, Peloton, CPSC'nin talebine ilk yanıtımızda bir hata yaptım. Başlangıçtan itibaren onlarla daha verimli bir şekilde ilgilenmeliydik. Bunun için özür dilerim" açıklamasında bulunmuştu.