Dev şirkette corona virüs vakası! 150 çalışan karantinaya alındı...

Alman otomobil üreticisi BMW, corona virüs vakasıyla karantina süreci yaşıyor. Münih’teki ofisinde çalışan bir kişide corona virüs testinin pozitif çıkması sonucunda bu kişiyle temasta bulunan 150 çalışan karantinaya alındı.

BMW tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BMW Grup’un Münih’teki ofisinde bir çalışanımızın corona virüs testinin pozitif çıktığını kabul ediyoruz. Söz konusu çalışanımız geçen haftasonundan beri gerekli tedavi almak için hastanede bulunuyor. Şu anda sağlığının iyi yönde gelişme gösterdiğini biliyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim ilk önceliğimizdir. Konuyla ilgili tedbirlerimizi arttışmış bulunuyoruz. Bu nedenle corona virüsü tespit edilen kişinin temas kurduğu tüm iş arkadaşlarına 14 günlük bir karantina uygulayacağız. Bununla birlikte bu çalışanımızın temas ettiği yerler ve bulunduğu bölgeler de dezenfekte ediliyor. Çalışmalarımız herhangi bir kısıtlama olmadan devam edecek. Sağlık uzmanları ve gerekli birimlerle sürekli temas halindeyiz.”