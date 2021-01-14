Dev şirketin yöneticisinin başı yine belada! Postayla mermi yağıyor

Huawei CFO'su Meng Wanzhou, 2018 yılında, HSBC'yi Huawei'nin İran'daki ilişkileriyle ilgili yanılttığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Davası, Çin ve Kanada arasında bir sürtüşme yarattı ve Pekin, defalarca serbest bırakılmasını istedi.

Huawei'nin finans müdürü, banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ve HSBC'nin ABD yaptırımlarını ihlal etmesine neden olduğu için ABD'den gelen bir emir üzerine Vancouver Uluslararası Havaalanı'nda tutuklanmıştı.

MERMİLİ MEKTUPLAR GÖNDERİLDİ

Kefaletle serbest bırakıldıktan günler sonra Vancouver'da ev hapsine alındı. Dev şirketin CFO'suna gelen tehditler, güvenlik firması Lions Gate Risk Management'ın baş işletme sorumlusu Doug Maynard tarafından British Columbia Yüksek Mahkemesi'nde ortaya çıktı.

Maynard, Wanzhou'nun haziran ve temmuz 2020 tarihlerinde 5-6 tehdit mektubu aldığını ve zarfların içinde mermiler olduğunu ekledi. Wanzhou, kendisini sürekli takip eden güvenlik detaylarını düşürmek de dahil olmak üzere, kefalet koşullarının gevşetilmesi için mahkemede ısrarda bulundu.

İZİN GELDİ

Wanzhou'nun, sabah 06:00 ile 23:00 arasında evden çıkmasına izin veriliyor. Ayrıca bir GPS izleme halhalı takıyor. Göçmenlik yetkilileri Wanzhou'nun aile üyelerine Kanada'ya seyahat etme izni verdi.

ÇİN TEPKİSİ

Pekin, Meng'in Aralık 2018'de tutuklanmasından kısa bir süre sonra iki Kanadalı'yı tutukladı ve sorguya çekti. CFO'nun savunma avukatı, Kanada'dan etkin bir şekilde "ABD yaptırımlarını uygulamasının" istendiğini savundu.

Huawei, Trump yönetiminin güvenlik tehdidi olarak gördüğü Çinli şirketlere yönelik saldırısının ana hedeflerinden biri oldu ve verileri hükümete iletti.

ABD, Huawei'ye sert kısıtlamalar getirdi ve 5G ekipmanını ağlarından yasakladı. Ayrıca bir ticaret kara listesine Huawei ile bağlantılı 38 isim ekledi.