Dev şirketin varisine para cezası şoku!

Seul Merkez Bölge Savcılığı yaptığı açıklamaya göre adı sürekli skandallara karışan Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, reçeteli bir sakinleştiricinin yasa dışı kullanımı iddiasıyla 50 milyon won (45 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Lee'nin avukatı, hastanedeki tedavisinin bir parçası olduğu için ilacın yasa dışı olmadığını ifade ederken, konuyu dikkatlice gözden geçireceğini belirtti.

Güney Koreli bağımsız bir kurul mart ayında, savcıların Lee'ye bir klinikte rutin olarak anestezi verildiği iddiaları üzerine soruşturmayı durdurmasını tavsiye etti.

HAPİS CEZASI

Seul Yüksek Mahkemesi, ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee hakkındaki kararını 2021 başında açıklamıştı.

Kararda, Lee'nin, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunduğu ifade edilmişti. Buna göre, Lee 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ESKİ DEVLET BAŞKANI DA 22 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan 22 yıl hapis cezası verilmişti.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.

68 yaşındaki Park, suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

Çoi'i de rüşvet, suiistimal ve suç işlemek için baskı yapmaktan 20 yıl hapis ve para cezasına mahkum edilmişti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara