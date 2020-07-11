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Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 11.07.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Dev şirketin tarihinde bir ilk! Kararını dünyaya duyurdu

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Dev şirketin tarihinde bir ilk! Kararını dünyaya duyurdu
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Emirates Başkanı Sir Tim Clark, Orta Doğu havayolunun koronavirüs pandemisi nedeniyle 9.000 kadar kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Dünyanın en büyük uzun mesafe taşımacılığı ilk kez bu kadar çok kişiyi işten çıkarma kararı alıyor. Krizden önce Emirates'in 60 bin personeli vardı. Sir Tim Clark, havayolunun zaten personelinin onda birini kestiğini ancak "Muhtemelen yüzde 15'e kadar bırakmak zorunda kalacağız" dedi. 

Küresel havayolu endüstrisi koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilendi ve operasyonları durma noktasına geldi. BBC ile yaptığı röportajda Sir Tim, Emirates'in "diğerleri kadar kötü olmadığını" da sözlerine ekledi.

Ancak pandemiden önce en iyi yıllarımız diye nitelendiren Emirates dışında da havacılık sektörü dünyada endişe halinde. Havayolunun 4,500 pilotundan en az 700'üne bu hafta işten çıkarma bildirimi verildi.

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