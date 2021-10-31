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Dev şirketin CEO'sundan korkutan açıklama! 2023′e kadar kapasitemiz tükendi

#Çip Krizi#Son Dakika#Globalfoundries
Dev şirketin CEOsundan korkutan açıklama 2023′e kadar kapasitemiz tükendi

Merkezi Malta, New York'ta bulunan çok uluslu bir yarı iletken fason üretim ve tasarım şirketi GlobalFoundries CEO’su çip sıkıntıyla ilgili açıklama yaptı. CEO Caulfield, "2023′e kadar yarı iletken çip kapasitemiz tükendi" dedi.

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Yarı iletken üreticisi GlobalFoundries, bu hafta Nasdaq’ta çıkış yaptı. Dev şirketin değeri 25 milyar doları aştı. Ancak öte yandan küresel bir çip sıkıntısının 2023 veya sonrasında devam edebileceğiyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. 

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GlobalFoundries CEO’su Tom Caulfield, CNBC’ye verdiği röportajda, ”Önümüzdeki beş ila 10 yılın daha talebin değil arzın peşinde olacağız” dedi. GlobalFoundries’in müşterileri arasında Qualcomm, MediaTek, NXP Semiconductors ve Qorvo bulunuyor.

Otomotiv şirketleri ve beyaz eşya üreticileri, aylardır yeterli çip elde etmek için mücadele ediyor. Şimdi sorun elektronik üreticilerine ve onların tedarikçilerine de yayılıyor. Örneğin Apple, çip kıtlığı nedeniyle bu tatil sezonunda 6 milyar dolardan fazla satış kaçıracağını açıkladı. Intel de aynı şekilde açıklamada bulundu. 

Dev şirketin CEOsundan korkutan açıklama 2023′e kadar kapasitemiz tükendi

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Çip krizi Volkswageni vurdu

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ÜRETİCİ DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK

GlobalFoundries hissesi, Cuma gününü yüzde 5′in üzerinde yükselerek 48.74 dolardan kapatmadan önce, 47 dolarlık ilk fiyatının altında Perşembe günü yüzde 1,3 düşüşle kapattı.

Şirket hala yüzde 85′in üzerinde Birleşik Arap Emirlikleri devlet yatırım fonu Mubadala’ya ait. Mubadala, AMD’nin 2008′de GlobalFoundries olan üretim kolunu bırakıp çip tasarımına odaklanmasıyla şirketin kontrolünü ele geçirdi.

Caulfield, Mubadala’nın önümüzdeki yıllarda GlobalFoundries’teki mülkiyet hissesini azaltacağını, ancak üreticiyi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

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