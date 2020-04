Dev şirketin CEO'su duyurdu! Haftada 1 milyon adet üretecek... Tüm dünyaya dağıtacak

Elektronik firmalarından otomobil üreticilerine kadar şirketler, dünyanın dört bir yanındaki hastaneler için hayati tıbbi ekipman ve malzemeler üretmeye yardımcı olmak amacıyla üretimi değiştiriyor. Apple da onlardan biri.

Apple CEO'su Tim Cook Pazar günü tasarladığını ve şimdi koruyucu giysiler ürettiğini tweetledi.

Teknoloji devi, haftada bir milyondan fazla kalkan yapmayı planlıyor, bu önce ABD sağlık çalışanlarına gönderilecek ve daha sonra küresel olarak dağıtılacak.

Ayrıca, virüsün yayılmasını önlemek için dünya çapında bağışladığı 20 milyon yüz maskesini de tedarik etti.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX