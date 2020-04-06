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Ekonomi
Haber Giriş: 06.04.2020 - 09:10,Son Güncelleme:/

Dev şirketin CEO'su duyurdu! Haftada 1 milyon adet üretecek... Tüm dünyaya dağıtacak

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Dev şirketin CEO'su duyurdu! Haftada 1 milyon adet üretecek... Tüm dünyaya dağıtacak
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Telefonlar ve bilgisayarlar için en tanınmış Apple, şimdi tıbbi çalışanlar için yüz siperleri yapmak için adım attı.

Elektronik firmalarından otomobil üreticilerine kadar şirketler, dünyanın dört bir yanındaki hastaneler için hayati tıbbi ekipman ve malzemeler üretmeye yardımcı olmak amacıyla üretimi değiştiriyor. Apple da onlardan biri. 

Apple CEO'su Tim Cook Pazar günü tasarladığını ve şimdi koruyucu giysiler ürettiğini tweetledi.

Teknoloji devi, haftada bir milyondan fazla kalkan yapmayı planlıyor, bu önce ABD sağlık çalışanlarına gönderilecek ve daha sonra küresel olarak dağıtılacak.

Ayrıca, virüsün yayılmasını önlemek için dünya çapında bağışladığı 20 milyon yüz maskesini de tedarik etti.

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