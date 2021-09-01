Dev şirketin CEO'su duyurdu! Tüm dünyada 55 bin kişiyi işe alacaklar

Amazon küresel çapta 55 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyor. Temmuz’da CEO olarak göreve geldiğinden beri ilk kez basın açıklaması yapan Andy Jassy, perakende, reklam ve diğer iş kollarında talebi karşılamak için daha fazla iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Jassy 55 bin kişilik işe alımların 40 binden fazlasının ABD’de olacağını, kalan kısmının ise Hindistan, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde olacağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada da yeni işe alımlarla Amazon'un teknoloji ve kurumsal ekibinde yüzde 20'lik artış olacağı belirtildi.

500 BİN İŞE ALIM YAPTI

Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci özel işveren olan Amazon, 2020'de büyük ölçüde depo ve teslimat operasyonlarında 500.000'den fazla kişiyi işe aldı.

Şirket, evlerine teslim edilen ürünleri arayan alışverişçilerden gelen güçlü talebi karşılamak için daha fazla depo inşa etmeye ve işçileri çekmek için ücretleri artırmaya büyük yatırım yapıyor.

Jassy, ​​Amazon'un "tazminat tarafında çok rekabetçi" olduğunu söyledi. "15 dolarlık asgari ücrette öncü olduk" dedi ve bazı eyaletler için ortalama olarak "gerçekten başlangıç ​​maaşı saatte 17 dolar" dedi. Jassy'nin açıkladığı 55.000'den fazla işten 40.000'den fazlası ABD'de, diğerleri Hindistan, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde olacak.

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