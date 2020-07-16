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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Dev şirketin adı belli oldu

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Dev şirketin adı belli oldu
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Fiat Chrysler ve PSA birleşmeden sonra Stellantis adını alacak. Şirketlerin birleşmesinin bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Otomobil üreticileri Fiat Chrysler Automobiles ile PSA gelecek yıl tamamlanması beklenen birleşmeden sonra Stellantis adını alacak.

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre Stellantis, "yıldızlarla aydınlanmak" anlamına gelen Latince fiil "stello" dan türetildi. Grubun sahip olduğu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak.

Dev şirketin adı belli oldu


Fiat Chrysler ve PSA Aralık ayında dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini oluşturmak için 50 milyar dolarlık bir hisse senedi anlaşmasıyla birleşmeye karar verdi.

Şirketin markaları arasında Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel ve DS bulunuyor. Şirketler, yeni adı belirlerken Publicis Group'tan destek aldı.

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