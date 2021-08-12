Dev şirkete şok! Davayı kaybetti... 'Bu ürün kansere yol açıyor'

Alman kimya ve ilaç devi Bayer, 2018 yılında satın aldığı Monsanto'nın glifosat içeren, Roundup isimli zirai tarım ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile açılan bir davayı daha kaybetti.

Üst mahkeme, ayrıca Bayer şirketinin davacı Pilliod çiftine ödemesi istenen 2,2 milyar dolarlık tazminatın 86,7 milyona indirilmesinin de hukuka uygun olduğunu ifade etti.

13 BİN DAVAYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

2019 yılında mahkeme, kanser olan davacılar Alberta ve Alva Pilliod çiftine 2 milyar dolar ödenmesini hükmetmişti. Daha sonra bu miktar 86 milyon dolara indirildi.

Fakat 2018'de Amerikan şirketi Monsanto'yu satan alın Bayer, aslından kendisinin üretmediği bir ilaç yüzünden ABD'de 13 bin 400'den fazla dava ile karşı karşıya kaldı.

ŞİRKET KABUL ETMEDİ

"Mahkemenin kararına saygı duyduğunu ama kabul etmedikleri" ifade eden Bayer yöneticileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki büyük sağlık düzenleyici kurumlarından güvenli kullanımını destekleyen, kırk yıllık derinlemesine bilimsel veriler ve değerlendirmelerle desteklenen Roundup'ın güvenliğinin güçlü bir savunucusu olmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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