Dev şirket zor günler geçiriyor! Tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Gap, İngiltere, Fransa, İrlanda ve İtalya'daki mağazaların ve İngiltere merkezli Avrupa dağıtım merkezinin önümüzdeki yaz kapanabileceğini söyledi.

Gap, kendi mağazalarını işletmek yerine franchise modeline geçip geçmemeye baktığını ifade etti. Ünlü perakendeci, temmuz ayı sonunda Avrupa'da 129 Gap markalı mağazaya ve yaklaşık 400 franchise mağazasına sahipti.

BBC ve Le Monde'un haberine göre bir Gap sözcüsü, "Avrupa e-ticaret işini yürütmek için alternatif yollar" aradığını da ekledi.

ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Giyim perakendecileri koronavirüs krizinden çok etkilendi. Perakende Araştırma Merkezi'ne göre, birçok perakendeci krizin ortasında hayatta kalmak için mücadele etti .

Bu yılın başlarında Gap, yeniden yapılanma planının bir parçası olarak 225'in üzerinde kâr getirmeyen Gap ve Banana Republic mağazasını küresel olarak kapatmayı planladığını söylemişti. Şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 62 milyon euro zarar ettiğini açıklamıştı.

GEÇEN YIL 230 SATIŞ NOKTASINI KAPATMIŞTI

Geçen yıl karşılaştığı finansal zorlukların üstesinden gelmek ve markayı yeniden canlandırmak amacıyla kıtadaki 230 satış noktasını kapatan şirket, yıllık 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.

Ayrıca şirket, 2024 yılına kadar Kuzey Amerika'daki 350 alışveriş merkezini kapatacağını ifade etti.