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Ekonomi
Haber Giriş: 20.06.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

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Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkaracak
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İrlanda havayolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs pandemisi nedeniyle 500 kadar kişiyi işten çıkarıyor.

İrlanda havayolu şirketi Aer Lingus koronavirüs salgını sebebiyle kapasitelerinin yüzde 5'inin çalıştığını belirtti. Aynı zamanda 14 günlük karantina süresinin varışlar için neden olduğu belirsizliğin de bu duruma katkı sağladığı ifade edildi. 

Şirket kriz sebebiyle havayolunun büyüklüğünü azaltma gereği duyduğunu ve toplu işten çıkarmalar hakkında İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanı'na bir bildirimde bulunduğunu da belirtti. 

Sendika Fórsa, kayıpları en aza indirmek için görüşecek olsa da ilk planda 500 personelin işten çıkarılması var. 

 

 

 

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