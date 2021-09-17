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Türkiye'de de şubeleri var... Dev şirket tek tek mağazalarını kapattı!

#Marks & Spencer#Fransa#Brexit
Türkiyede de şubeleri var... Dev şirket tek tek mağazalarını kapattı

Marks & Spencer, Brexit'ten bu yana tedarik sorunları nedeniyle Fransa'daki 11 mağazasını kapattığını söyledi.

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İngiltere perakende devi Marks & Spencer, Fransa'da ortağı SFH ile işlettiği 11 franchise mağazasının tamamının bu yılın sonuna kadar kapanacağını söyledi. M&S, Brexit'ten bu yana tedarik zinciri sorunlarına değindi.  Fransız seyahat merkezlerinde işletilen dokuz M&S mağazası çalışmaya devam edecek.

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M&S International'ın genel müdürü Paul Friston, "M&S'nin Fransa'daki müşterilere hizmet verme konusunda uzun bir geçmişi var ve bu bizim veya ortağımız SFH'nin hafife aldığımız bir karar değil. High Street mağazaları için uygulanabilir bir alternatif olmadığından, SFH ile 11 franchise mağazanın tümünü kapatmak için anlaştık" dedi.

Türkiyede de şubeleri var... Dev şirket tek tek mağazalarını kapattı

Ağırlıklı olarak giyim ve ev ürünleri satan Fransız çevrimiçi operasyonu, kapanışlardan etkilenmeyecek. Bir sözcü, Marks & Spencer'ın Fransa'da karşılaştığı ana sorunlardan birinin Brexit sonrası bürokrasi olduğunu söyledi.

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Marks & Spencer, 1975 yılında Paris ve Lyon'da şubeleri bulunan ilk Fransız mağazalarını açtı. 2001'de Fransa'dan ve Avrupa'nın geri kalanından İngiltere'deki işlerine odaklanmak için ayrıldıktan sonra, 2011'de Paris'te yeniden açıldı.

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#Marks & Spencer#Fransa#Brexit