Büyük tepki topladı... Dev şirket logosunu değiştirdi!

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos'un sahibi olduğu online alışveriş platformu Amazon, logosunu değiştirdi. İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre, yeni logo tepki topladı.

Amazon'un yeni logosu sosyal medya kullanıcıları tarafından Adolf Hitler'e benzetildi. Amazon gelen tepkiler üzerine logosunu yeniden güncelledi.

BİRKAÇ ÜLKEDE DENENDİ

Ocak ayında piyasaya sürülen simge, "gülümseme" logosunun üzerinde mavi banttan oluşan bir şerit gösteriyordu. Teknoloji devi, müşteri geri bildirimlerinin ardından tasarımı katlanmış bir mavi banda dönüştürdü.

Amazon, BBC News'e, değişiklik yapılmadan önce ilk simgenin birkaç ülkede denendiğini söyledi. Akıllı telefonlarda ve tabletlerde görünen uygulama logosu daha önce bir alışveriş arabasının grafiğini gösteriyordu.

AMAZON'DAN AÇIKLAMA

The Verge'e açıklamalarda bulunan Amazon sözcüsü "Yeni logoyu, müşterilerimiz kapılarının önünde paketlerini gördüklerinde olduğu gibi, telefonlarından alışveriş yolculuğuna başladıklarında beklenti, heyecan ve neşe uyandıracak şekilde tasarladık" açıklamasında bulundu.