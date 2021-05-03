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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Dev şirket çip krizi için adım attı! 600 milyon doları gözden çıkardı

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Dev şirket çip krizi için adım attı! 600 milyon doları gözden çıkardı

Intel Corp., toplam 600 milyon dolar maliyetli ArGe merkezi kuracak. 200 milyon dolar, Hayfa’da kurulacak "mega chip tasarım merkezi" için harcanacak.

ABD’nin Silikon Vadisi merkezli yarı iletkenler ve mikro işlemciler geliştirici ve üreticisi Intel Corp., İsrail’de toplam 600 milyon dolar maliyetli bir araştırma geliştirme (ArGe) merkezi kuracak. Kişisel bilgisayarda yaygın olarak kullanılan X86 serisi mikroişlemcileri de Intel geliştirdi.

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Konuyla ilgili açıklamayı Intel CEO’su Pat Gelsinger, bu ülkeyi ziyareti sırasında yaptı. Gelsinger’in açıklamasına göre, harcamanın 400 milyon doları, şirketin Kudüs’teki, sürücüsüz arabalar ve gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren yan kuruluşu Mobileye’ı ArGe merkezine dönüştürmek için kullanılacak. Kalan 200 milyon dolar da, Hayfa’da kurulacak "mega chip tasarım merkezi" için harcanacak.

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Intel, İsrail merkezli Mobileye şirketini 2017 yılında 15.3 milyar dolara satın almıştı. Bu satın almanın ardından Intel ayrıca yine İsrail merkezli teknoloji şirketleri Habana Labs’ı 2.0 milyar dolara ve Moovit’i 900 milyon dolara satın aldı.

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