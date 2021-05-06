Dev şirket CEO'sundan flaş İngiltere tahmini

Hayatın kademeli olarak normale dönmeye başladığı İngiltere'de uluslararası seyahat yasaklarıyla ilgili kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre Başbakan Boris Johnson, normalleşme süreciyle ilgili yol haritasını açıkladığında uluslararası ulaşımın 17 Mayıs'ta başlayabileceğini duyurmuştu.

Raporlar, İspanya ve Yunanistan gibi büyük destinasyonların hariç tutulduğu az ülkenin listeye gireceğini gösteriyor. EasyJet İcra Kurulu Başkanı Johan Lundgren FT Live'a verdiği demeçte, "Aşılama programından çıkma konusunda en gelişmiş olan İngiltere'nin aslında kendilerini geride bırakacak olması çok tuhaf ve ironik olacak. Sanırım bunun değişmesi gerekecek" dedi.

ÜÇE AYRILACAK

Planlar kapsamında, bu tarihten itibaren ülkeler farklı kurallar içeren ve yeşil, sarı ve kırmızı olarak adlandırılan 3 kategoriye ayrılacak. "Trafik ışığı sistemi" olarak de bilinen uygulamaya göre yeşil listedeki ülkelerden gelen yolcular için 10 günlük karantina zorunluluğu kalkacak. Sarı listedeki ülkelerden gelenler için mevcut karantina kuralı devam edecek. Kırmızı listedeki ülkelerden seyahat edenler ise İngiltere'ye vardıklarında, masraflarını kendileri karşıladığı bir otelde 10 gün karantinada kalmak zorunda.

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