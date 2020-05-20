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Ekonomi
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Dev şirket 9 bin kişiyi işten çıkaracak

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Dev şirket 9 bin kişiyi işten çıkaracak
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Rolls-Royce, 9.000 kişiyi işten çıkaracağını ve koronavirüs pandemisinden iyileşmesinin "birkaç yıl" alacağını söyledi.

Uçaklar için motor üreten firma, işgücünün yaklaşık beşte birinin azaltılmasının esas olarak sivil havacılık bölümünü etkileyeceğini söyledi.

Warren East, "Bu bizim yarattığımız bir kriz değil. Ancak karşılaştığımız ve uğraşmamız gereken kriz" dedi.

BCC'nin haberine göre işten çıkarmaların büyük çoğunluğunun İngiltere'de olması bekleniyor. Rolls-Royce, dünya çapında 52.000 kişiyi istihdam ediyor.

Hava yolculuğu, coronavirüs dünyaya yayılmaya başladığından ve birçok havayolunun iş kesintileri açıkladığından beri sanal bir duruşa zemin hazırladı.

Şirket, iş kayıplarının yanı sıra, tesisleri ve mülkleri gibi alanlarda maliyetleri düşüreceğini söyledi. Toplam 1,3 milyar sterlin maliyet tasarrufu yapmayı bekliyor.

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