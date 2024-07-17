Dev şirket 700 kişiyi işten çıkaracak

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Fortescue'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, şirketin dünyanın önde gelen yeşil teknoloji, enerji ve metal şirketi olma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Duyuruda, Metals ve Energy iştiraklerini "One Fortescue" olarak birleştirecek şirketin, böylece yapısını sadeleştireceği, tekrarları ortadan kaldıracağı ve maliyet verimliliğini sağlayacağı kaydedildi.

Şirketin, küresel operasyonlarından yaklaşık 700 kişiyi işten çıkaracağı ifade edilen duyuruda, bu sürecin temmuz sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.