Dev projelere yenisi ekleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanını bugün açıyor

Yeni Tokat Havalimanı açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün yapılacak. Türkiye'nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı.
İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak.
550 MİLYON TL'YE MAL EDİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi.
45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı.
5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli, pist uzunluğu 2 bin 700 metre olan Yeni Tokat Havalimanı 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip.
YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 2 MİLYON
Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olan yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.
Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapılıyor.
2017'DE KAPATILMIŞTI
Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.
Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlandı.
"TOKAT'I DÜNYAYA, DÜNYAYI TOKAT'A BAĞLAYACAK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanlarının bulundukları bölgeye istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağladığını belirterek, Tokat Yeni Havalimanı'nın yalnızca iş alanlarının geliştirilmesine, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmekle kalmayacağını, aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağını aktaran Karaismailoğlu, "Modern bir havalimanında bulunması gereken tüm özelliklere sahip olan havalimanı, 'Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayarak' kent ekonomisinin verimliliğini artıracak." değerlendirmesinde bulundu.