Dev projeden Hazine’ye 1.2 milyar TL’lik kaynak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen İstanbul Ataşehir’deki arsada hayata geçen konut projesinde satışlar başladı. Ataşehir Modern projesi tanıtım toplantısında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geri kazanım projelerine devam ettiklerini belirterek, “Asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz projeden yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine’ye yaklaşık 1.2 milyar liralık kaynak aktarmış olacağız” dedi.

DOSYA KAPANACAK

Projenin hayata geçirildiği arsa Yurtbank’ın eski sahibi Balkaner Grubu’na aitti. Ataşehir Modern projesi ile devletin kasasına önemli bir kaynak aktaracaklarını belirten Gülal, “Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu’na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF’nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır” diye konuştu.

1.023 BAĞIMSIZ BİRİM

Ataşehir Modern projesinde 979 konut ve 44 ticari ünite olmak üzere toplam 1.023 bağımsız bölüm yer alıyor. Projenin farklı daire seçenekleri, metrekaresi ortalama 15 bin TL’den, 0.99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor. Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilen proje, 3 ayrı karma konut bloku olarak hayata geçiriliyor. 10 bin 392 metrekare yeşil alan bulunan projede Adalar, İstanbul, Marmara Denizi, Aydos Ormanı manzarası öne çıkıyor.

2023 YILINDA TESLİM EDECEK

Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerine dikkat çeken Muhiddin Gülal, “Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF’nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 TMSF PROJESİ

Kaba inşaatın yüzde 45’inin tamamlandığını ve satışa öyle çıktıklarını belirten Gülal, “Bu alanda daha önce Lens Yapı tarafından satışı yapılan 48 daire bulunuyordu. Bunların 24’ü bizimle yol alıp daire sahibi olacak. Parasını isteyenlerin de ödemeleri yapıldı” dedi. Geçmişte de konut projeleri yaptıklarını ama her şeyiyle yüzde 100 kendi tasarruflarında olan tek projenin Ataşehir Modern olduğunu söyleyen Gülal, “Bu nedenle bu iş koluna devam edip etmemeyi ileriki dönemde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

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