Dev projede son blok yarın

Köprü ayakları arasındaki 2 bin 23 metrelik mesafe, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümü olan 2023’ü, dünyanın en uzun kule yüksekliğine sahip olacak olan köprünün çelik kule yüksekliği olan 318 metre ise 3. ayın 18’ini 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu eser ülkemizin sanayi ve nüfus bakımından en önemli Kuzey Marmara şeridi ile birlikte, tarım ve turizm bölgesi olan Trakya’yı, Ege Bölgesi’ne bağlayacak ana arter ve prestij projesi olacak. Yapım çalışmaları tüm hızı ile devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünü kutlayacağımız, 18 Mart 2022’de hizmete girecek. Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale otoyolu projesinin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km’lik kısalma sağlanacak” diye konuştu.