Dev projede gözler 13 Eylül’de

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için geri sayım başladı. 81 ilde vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak projede tarih belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın projesinde tarih 13 Eylül! Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklayacak” ifadelerini kullandı.

KONUT, ARSA VE İŞYERİ

Dar gelirliler için planlanan projede konut, işyeri ve arsa satışı sağlanacak. Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir grubunda vatandaş konut ya da arsa için başvuru yapacak. Hak sahipleri ise kura ile belirlenecek. TOKİ eliyle yapılacak konutlarda maliyete devlet desteği sağlanacak. Fiyatlar piyasa koşullarına göre uygun olurken, 20 yıla varan vade imkânı da tanınacak. Vatandaş dilerse Hazine’ye ait altyapılı arsalardan da satın alabilecek. Arsasını uygun fiyat ve ödeme koşulu ile alanlar evlerini yaptıracak. Bir diğer proje de sanayi tesisleri olacak. Üretimi ve istihdamı arttırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracak. TOKİ eliyle hayata geçen bu

projelerde kira öder gibi işyeri sahibi olunacak.

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İHTİYACA GÖRE ÜRETİM

Bakanlık, konut sayısını ihtiyaca ve talebe göre belirleyecek. Bu amaçla Valiliklere yazılar da gönderildi. Gelen talebe göre il il projeler hazırlanacak. Sosyal konut projesi yaşayan bir proje olarak kurgulandığı için sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar devam edecek.