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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Dev perakendeciye 1 milyon Euro ceza! Türkiye'de de şubeleri var

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Dev perakendeciye 1 milyon Euro ceza! Türkiye'de de şubeleri var

Fransa'da IKEA'ya "çalışanlarına karşı casusluk faaliyetleri" nedeniyle 1 milyon Euro para cezası verildi.

Fransa'da, İsveç'in mobilya devi IKEA'ya "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon Euro para cezası verildi.

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Fransız basınında çıkan haberlere göre, Versailles Mahkemesi, IKEA'nın eski üst yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot'ya "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği" gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 50 bin Euro para cezası verdi.

Dev perakendeciye 1 milyon Euro ceza Türkiyede de şubeleri var

Baillot'un suçlamaları reddederek karara itiraz edeceği belirtildi. IKEA da "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.

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Versailles Savcısı Pamela Tabardel, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtmişti.

IKEA Fransa hakkında, 2 milyon Euro para cezası istenmişti. 2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edilmişti.

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