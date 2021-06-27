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Ekonomi
Haber Giriş: 27.06.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Dev otomobil üreticisi araçlarını geri çağırıyor

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Dev otomobil üreticisi araçlarını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil (EV) üreticisi Tesla'nın, Çin pazarında - hatalı yazılımdan dolayı kaza riski oluşturabilecek - 285 bin aracı geri çağıracağı açıklandı.

Çin Piyasa Düzenleme Kurulunun (SAMR) yürüttüğü inceleme sonucu, bir kısmı yerli üretim, bir kısmı ise ithal olan Model 3 ve Model Y araçlarında, otomatik sürüş sistemiyle alakalı sorunların belirlendiği öğrenildi.

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Geri çağırma kararını duyuran SAMR, Tesla'nın söz konusu araçlardaki hatalı yazılımları ücretsiz olarak güncelleyeceğini de aktardı. Haberin duyurulmasının ardından Tesla, ABD borsasında yüzde 8 civarında değer kaybetti.

SAMR'ın denetimi, her dört aracından birini Çin'e satan Amerikan firmanın son aylarda karşılaştığı aksiliklere bir yenisini eklemiş oldu. Tesla'nın geçen aylarda ölümlü kazalarla gündeme gelmesinin ardından Çin makamları denetimlerini sıkılaştırdı. AFP'nin haberine göre Çinli müşterilerin Tesla'dan aldıkları hizmetle ilgili şikayetlerinde de artış gözlemlendi.

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