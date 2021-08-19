Dev operatör şirketinde skandal! İtiraf ettiler: Veriler çalındı

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 40 milyondan fazla müşterisinin sosyal güvenlik numaraları ve ehliyet bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik yapılan son derece karmaşık bir siber saldırının araştırıldığı aktarıldı.

Sunuculara yasa dışı şekilde giriş yapmak için kullanıldığı düşünülen erişim noktasının bulunduğu ve kapatıldığı belirtilen açıklamada, T-Mobile verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişildiğinin doğrulandığı kaydedildi. Açıklamada, 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteriye ait verilerin çalındığı bildirildi.

Euronews ve BBC'nin haberine göre çalınan dosyaların T-Mobile'ın mevcut 7,8 milyon faturalı müşteri hesabına ait verileri de içerdiğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığı kaydedildi.

2015 YILINDA DA YAŞANMIŞTI

Hackerlar daha önce 2015 yılında ABD'deki 15 milyon T-Mobile müşterisinin ve potansiyel müşterilerin kişisel bilgilerini çalmıştı.

Henüz T-Mobile'ın İngiltere'deki eski müşterilerinin veri ihlalinden etkilendiğine dair bir belirti yok.

Şirketin İngiltere operasyonu T-Mobile UK, 2012'de EE olarak yeniden markalandı ve 2016'da 12 milyar sterlinden fazla bir bedelle BT'ye satıldı.

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