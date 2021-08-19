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Ekonomi
Haber Giriş: 19.08.2021 - 06:58 | Son Güncelleme:

Dev operatör şirketinde skandal! İtiraf ettiler: Veriler çalındı

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Dev operatör şirketinde skandal! İtiraf ettiler: Veriler çalındı

T-Mobile, 40 milyondan fazla müşterisinin veri ihlalinden etkilendiğini itiraf etti. Şirket, "Bu siber saldırıdan risk altında olabilecek tüm bireylerin korunmasına yardımcı olmak için acil adımlar atıldığını" açıkladı.

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 40 milyondan fazla müşterisinin sosyal güvenlik numaraları ve ehliyet bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik yapılan son derece karmaşık bir siber saldırının araştırıldığı aktarıldı.

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Sunuculara yasa dışı şekilde giriş yapmak için kullanıldığı düşünülen erişim noktasının bulunduğu ve kapatıldığı belirtilen açıklamada, T-Mobile verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişildiğinin doğrulandığı kaydedildi. Açıklamada, 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteriye ait verilerin çalındığı bildirildi.

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Dev operatör şirketinde skandal İtiraf ettiler: Veriler çalındı

Euronews ve BBC'nin haberine göre çalınan dosyaların T-Mobile'ın mevcut 7,8 milyon faturalı müşteri hesabına ait verileri de içerdiğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığı kaydedildi.

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2015 YILINDA DA YAŞANMIŞTI

Hackerlar daha önce 2015 yılında ABD'deki 15 milyon T-Mobile müşterisinin ve potansiyel müşterilerin kişisel bilgilerini çalmıştı.

Henüz T-Mobile'ın İngiltere'deki eski müşterilerinin veri ihlalinden etkilendiğine dair bir belirti yok.

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Şirketin İngiltere operasyonu T-Mobile UK, 2012'de EE olarak yeniden markalandı ve 2016'da 12 milyar sterlinden fazla bir bedelle BT'ye satıldı.

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