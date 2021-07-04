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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Dev market zincirinden flaş karar! Saldırı sonucu tüm şubelerini kapattı

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Dev market zincirinden flaş karar! Saldırı sonucu tüm şubelerini kapattı

ABD'li bilişim firması Kaseya, fidye yazılım saldırısı sonucu sunucularını kullanan müşterilerini uyararak siber saldırı altında olduğunu açıkladı. Yüzlerce süpermarketi bulunan İsveç merkezli Coop firması ise dün yaptıkları açıklamada, Kaseya’ya yapılan siber saldırıdan dolaylı olarak ödeme sistemlerinin etkilendiğini ve süpermarketlerin kapalı kalacağını duyurdu.

ABD'de Kaseya adlı bilişim firması 2 Temmuz'da yaptığı açıklamayla uğradığı fidye yazılım saldırısı sonucu sunucularını kullanan müşterilerini uyararak siber saldırı altında olduğunu duyurdu. İsveçli büyük süper market zinciri dün yaptığı açıklamada Kaseya'nın uğradığı fidye yazılım saldırısının dolaylı olarak kendilerini etkilediğini belirterek yüzlerce marketin kapatıldığını belirtti.

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ABD'de faaliyet gösteren Kaseya bilişim firması, 2 Temmuzda yaptıkları açıklamayla sofistike bir fidye yazılım saldırısı altında olduklarını ve FBI ile çalıştıklarını ifade ederek binlerce müşterisinden firmaya ait VSA ve SaaS sunucularını kapatmalarını istedi.

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Yüzlerce süpermarketi bulunan İsveç merkezli Coop firması ise dün yaptıkları açıklamada, Kaseya'ya yapılan siber saldırıdan dolaylı olarak ödeme sistemlerinin etkilendiğini ve süpermarketlerin kapalı kalacağını duyurdu.

Dev market zincirinden flaş karar Saldırı sonucu tüm şubelerini kapattı

İsveçli Coop firması açıklamasında Coop, mağazalardaki yazar kasalarımızı etkileyen büyük BT kesintilerinden etkilendi. Bu, Amerikan yazılım şirketi Kaseya’yı hedefleyen daha büyük bir küresel olayın parçası. Diğer birçok İsveçli ve uluslararası şirket aynı olaydan etkilendi ifadelerine yer verdi.

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ABD'li Kaseya ise resmi açıklamasında FBI ve CISA ile birlikte çalıştıklarını belirterek, Müşterilerimizin yalnızca çok küçük bir yüzdesi etkilendi ve şu anda 40’tan az olduğu tahmin ediliyor dedi.

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