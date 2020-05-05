Dev market et satışına sınırlama getirdi

Costco'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, market zinciri, müşterilerinin satın aldığı et miktarına kısıtlama koydu.



Açıklamada geçici olarak kişi başı “3 ürüne” izin verileceği belirtildi.



Et endüstrisinin salgın nedeniyle yavaşladığı ABD'de çok sayıda mezbaha kapandı.