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Dev kurumlar açıkladı! İşte yıl sonu faiz tahminleri

#Merkez Bankası#Faiz Kararı#Politika Faizi
Dev kurumlar açıkladı İşte yıl sonu faiz tahminleri

Merkez Bankası'nın bir süredir sinyalini verdiği faiz indirimlerinde ilk adım dün atıldı. Merkez, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası dev kurumlar da yıl sonu için faiz tahminlerini açıkladı.

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Reuters- Merkez Bankası altı ay sonra dün faiz indirimine gitti. Politika faizini 100 baz puan indiren Merkez, faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. Uluslararası yatırım bankaları TCMB'nin aldığı indirim kararının ardından faiz tahminlerinde değişiklik yaptı. Toplantı öncesi beklentiler ağırlıklı olarak politika faizinin sabit kalacağını yönündeydi.

Dev kurumlar açıkladı İşte yıl sonu faiz tahminleri

GOLDMAN SACHS'IN BEKLENTİSİ YÜZDE 15

Goldman Sachs, TCMB'nin politika faizini 2022 yılı ortasına kadar kademeli olarak yüzde 15'e indirmesini beklediğini açıkladı.

Goldman faiz indirim kararından önce para politikasındaki gevşeme döngüsünün aralık ayında başlayacağını tahmin ediyordu. Goldman analistleri dün yayımladıkları notta, "Bugün alınan
kararın ardından, artık ekim ve kasım'da 50 baz puanlık bir indirim ve ardından yüzde 15'lik nihai faiz oranına ulaşılana kadar ayda 25 baz puanlık bir indirim bekliyoruz" dedi.

Goldman Sachs'in dünkü faiz indiriminden önce TCMB'nin 2022 sonuna kadar yüzde 15 oranına ulaşmasını öngörüyordu.

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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BARCLAYS FAİZİN YÜZDE 15 OLMASINI BEKLİYOR

Barclays, TCMB'nin dün açıkladığı faiz indiriminin ardından dördüncü çeyrekte politika faizini yüzde 15'e düşmesini beklediğini belirtti.

Barclays'den Ercan Ergüzel, PPK metninden daha önce yer alan iki taahhütün, yani enflasyonda önemli bir düşüş gerçekleşene kadar sıkı para politikasını ve pozitif bir reel oranının sürdürüleceği taahhütünün çıkarıldığına dikkat çekti.

Ergüzel notunda, "Önümüzdeki toplantılarda 100 baz puanlık indirimlerle aynı hızda devam edeceğini bekliyoruz. TCMB'nin önümüzdeki üç toplantıda 100 baz puanlık üç indirim daha uygulayarak politika faizini yıl sonunda %15 oranına düşürmesini bekliyoruz" dedi.

JPMORGAN'IN BEKLENTİSİ YÜZDE 17

JPMorgan ise faiz indiriminin ardından TCMB'nin politika faizi oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 17'ye düşürmesini beklediğini ve enflasyon tahminlerini yukarı revize ettiğini açıkladı.

 

JPMorgan, 2021 yıl sonu tahminini de yüzde 15.5'ten yüzde 16.7'ye yükseltti ve 2022 yıl sonu tahminini daha keskin bir şekilde yüzde 11.5'ten yüzde 14.5'e revize etti.

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#Merkez Bankası#Faiz Kararı#Politika Faizi