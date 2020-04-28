Kars'tan 18 Nisan'da hareket eden "dev tren"in yükü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 70 kilometre mesafede bulunan Alat kasabasındaki Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na boşaltıldı.



Konteynerlerden 20'si Azerbaycan'da kalırken, 24'ü Kazakistan'a ait "Türkistan" yük gemisine yüklenerek Aktau Limanı'na hareket etti.



Konteynerlerden 30'u Türkmenistan'ın Türkmenbaşı, 8'i ise yine Kazakistan'ın Kurık Limanı'na gönderilecek.



Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında işletilen en uzun trenle temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok malzeme taşındı. Tüm işlemler insan temassız ve yoğun dezenfeksiyon kurallarına uyularak yapıldı.