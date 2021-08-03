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Ekonomi
Haber Giriş: 03.08.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Dev hava yolu şirketi duyurdu: 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

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Dev hava yolu şirketi duyurdu: 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Pandemiden etkilenen hava yolu şirketi Qantas, Sydney kilitlenmesi nedeniyle 2.500 çalışanını görevden alacağını duyurdu.

Avustralya ulusal hava yolu şirketi Qantas, Sidney'deki bir kilitlenmenin Avustralya genelinde hava yolculuğunu etkilemesi nedeniyle 2.500 personeli işten çıkaracağını söyledi. Hava yolu, pilotları, mürettebatı ve havaalanı çalışanlarını etkileyen izin süresinin en az iki ay süreceğini belirtti.

Qantas, ağustos ortasına kadar personele ödeme yapacağını ve ardından hükümet destek ödemeleri için başvurabileceklerini söyledi. Haziran ayından bu yana, Covid salgınları çoğu Avustralya eyaletini kısıtlamaları yeniden uygulamaya zorladı.

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Son derece bulaşıcı Delta varyantı, birkaç şehirde kilitlenmeleri ve bazı eyalet sınırlarını kapatmayı zorunlu kıldı. Neredeyse tüm eyaletler, Avustralya'nın en büyük şehrinden gelen yolcuları yasakladı.

Qantas CEO'su Alan Joyce, son Delta salgınlarının binlerce uçuşun iptal edilmesine yol açtığını söyledi. Yeni Zelanda ile bir seyahat balonu da askıya alınınca. Bay Joyce, hava yolunun 2500 işçiyi artık çalışan olarak tutamayacağını duyurdu. 

Dev hava yolu şirketi duyurdu: 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Geçen yıl Qantas, işgücünün yaklaşık beşte biri olan yaklaşık 6.000 personeli işten çıkarmak zorunda kalmıştı.  Qantas, Avustralya'nın uluslararası sınırlarını kapatması nedeniyle uluslararası rotalara devam edemedi.

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