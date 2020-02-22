Dev gıda fuarı Gulfood 2020'de Türk lezzetlerine büyük ilgi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Gulfood 2020 bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl 25.’inci kez kapılarını ziyaretçilere açan fuar koronavirüs tartışmalarına rağmen büyük ilgi gördü.



130 ülkeden 5 bin civarında firmanın katıldığı fuarı yaklaşık 90 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.



TÜRK ÜRÜNLERİ İÇİN ÖNEMLİ TANITIM FIRSATI



Fuar boyunca ziyaretçilere Türk lezzetleri tanıtıldı. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile fuar alanında geniş bir Türk lezzetleri tanıtım standı faaliyet gösterdi. Ziyaretçilere burada Türk ürünleri tanıtılırken Türkiye’de yetişen ürünlerle hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler de servis edildi.

Ziyaretçiler Türkiye Lezzetleri’ne büyük ilgi gösterirken stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu.





“KATILAN TÜRK FİRMA SAYISI ARTTI”



Türkiye’den 130 firmanın fuara katıldığını ifade eden Selten Fuarcılık’tan Nesibe Selten Hasdal, Geçen yıl 124 firma katılırken bu yıl Türkiye’den katılım sayısı 130’a yükseldi. Türkiye olarak bu yıl 2316 metrekarelik stant alanımız var. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hiçbir firmamız katılımını iptal etmedi” dedi. Selten ayrıca, “Dubai Gulfood’a her yıl artan bir ilgi var. Firmalar fuarın hemen ardından 1 yıllık hammadde alımlarını organize ediyorlar” şeklinde konuştu.

“DUBAİ’DE TANINAN BİR ÜRÜN DÜNYAYA HIZLA YAYILABİLİYOR”



Uluslararası firmalar arasında stant açan dünyanın en büyük gıda tedariki firmalarından Hakan Agro GMCC’nin Strateji Müdürü Arzu Adıgüzel de fuarla ilgili olarak, “Gulfood dünyanın bölgedeki en önemli fuarlarından biri. Bölgenin stratejik bir pazar olması dolayısıyla çok sayıda üretici firma fuara katılım gösteriyor. ABD’den, Avrupa’dan ve Asya’dan katılan çok büyük firma var” dedi.



Çok sayıda ülkeden milyonlarca kişinin Dubai’de çalıştığını ve yaşamlarını bu şehirde sürdürdüğünü belirten Arzu Adıgüzel, “Burada tanınan bir ürünün dünyaya yayılması çok hızlı olabiliyor. Ayrıca Afrika ve güneydoğu Asya için Dubai ufak ama stratejik bir Pazar” değerlendirmesinde bulundu.



Fuarın çok genişlemesinden ötürü ikiye bölündüğünü belirten Arzu Adıgüzel, “Eskiden tek fuarda yer alan sektörler başka bir Gulfood fuarına kaydırıldı. Yani fuar adeta bölünerek çoğaldı. Hammadde sağlayan üreticiler ve tarım ekipmanları fuarı Kasım ayında ayrı bir Gulfood olarak gerçekleştirilecek” bilgisini paylaştı.



EN ÇOK İLGİ DOĞAL KAYNAK SUYUNA



Fuara katılan Türk içecek firmalarından Aroma ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı. 38 ülkeye ihracat yapan firmanın yetkilileri, ihracatı iki kat artırarak ihracatın ciro içindeki payını yüzde 20’ye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Aroma’nın fuarda en çok ilgi çeken ürünü ise Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu oldu.



SIĞIR JELATİNİ İÇİNDE TEK KULLANIMLIK ZEYTİNYAĞI



Fuara katılan Zade zeytinyağları tek kullanımlık zeytinyağı kapsülleriyle dikkat çekti. ABD pazarına sunmaya hazırlandıkları yenilikçi ürünlerini tanıtan şirketin yönetim kurulu üyesi Kadir Büyükhelvacıgil, “Zeytinyağını tek kullanımlık küçük porsiyonlar haline getirdik. Yağın etrafındaki ambalaj ise sığır jelatininden ve yenilebiliyor. Yağı kullanıp kalojen özellikli jelatini isterseniz yiyebilirsiniz. Ayrıca çevreye zararı hiç yok. Ürünümüzün patent başvurusunu da yapmıştık. ABD için izinler alındı önümüzdeki günlerde ABD’de marketlerde yerini alacak” dedi.