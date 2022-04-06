Dev gemi İstanbul'a demirledi! 1036 yolcu turist alışverişe çıktı

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Pandemi sürecinin hafiflemesi ile sekteye uğrayan kruvaziyer turizmi hız kazandı. 2022 yılında Türkiye'ye 900 kruvaziyer gemisi ile 1,5 Milyon yolcunun gelmesi bekleniyor. O gemilerde bir tanesi de bugün sabah saatlerinde İstanbul'a demirledi.

294 metre uzunluğunda 7 katlı Bahama Adaları bayraklı 'Norwegian Jade' isimli dev kruvaziyer gemisi, çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu 1036 yolcu ile Galataport Limanı'na yanaştı. Yolcular akşama kadar İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerine gezecek. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adasına hareket edecek. 2022 yılında Galataport Limanına daha 200 kruvaziyer gelmesi bekleniyor. Geminin limana yanaşması esnasında Eminönü'nde bulunan turistler geminin fotoğrafını çekti.

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"İNGİLTERE'DEKİ TÜRKİYE REKLAMLARI ÇOK İLGİ ÇEKİCİ"



Gemideki yolculardan Elizabeth Capaldi, "İskoçya Glaskow'dan geldik. Yolculuk çok güzeldi, akşama kadar burada kalıp Mikanos'a gideceğiz" diye konuştu. Büyük Britanya'dan geldiğini dile getiren Garry Kevin ise, "Santorini'den buraya geldik. Turumuz Roma'dan başladı. Yolculuk güzeldi. İngiltere'deki Türkiye reklamları çok ilgi çekici. Deniz ve ziyaret yerleri çok güzel gözüküyor. Yakında Türkiye'yi tekrar ziyaret edebilirim" dedi.