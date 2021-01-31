Dev gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Çanakkale Boğazı’na girişi esnasında bir konteyner gemisinde makine arızası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı ‘MSC Maria Saveria’ isimli gemide boğaz girişinde makine arızası oluştu. Gemi kaptanı arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Kumkale açıklarına demir atan gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ ile ‘Kurtarma-10’ römorkörleri gönderildi. Boğazdan geçiş yapan gemiler de bilgilendirilerek, tedbirli olmaları istendi. ‘MSC Maria Saveria’ isimli geminin römorkör yardımıyla çekilerek boğaz dışındaki güvenli bir bölgeye götürüleceği bildirildi.