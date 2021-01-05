Dev birleşmenin imzaları atıldı
FIAT Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot Societe Anonyme (PSA)’nin birleşme kararı 2019 yılında açıklanmıştı. Her iki grup kendi çıkarları doğrultusunda adımlar atacak ve gelecek planlarını ortan bir çatı altında yürüteceklerini açıklamışlardı. Ancak bu birleşmenin rekabete aykırı unsurlar içerebileceği gerekçesiyle Avrupa Birliği geniş çaplı bir inceleme süreci başlatmıştı. 6 ay süren soruşturma sonrasında, AB prensipte anlaşılan Fiat Chrysler ve PSA birleşmesini 2020 sonunda onaylamıştı. Söz konusu onay ile birlikte yalnızca imza süreci geriye kalmıştı. PSA ve FCA dün atılan imzalar ile birlikte resmi olarak birleşti.
İki tarafın ortaklıkta yüzde 50 söz sahibi olacağı birleşme; bağlanabilirlik, elektrikliye geçiş, paylaşım ve otonom sürüş de dahil olmak üzere hızla değişen bir dünyada bu yeni ortak girişim güçlü küresel Ar-Ge çalışmalarının ekosisteminden yararlanacak. FCA ve PSA’nın birleşmesi otomotiv endüstrisi için 4. en büyük grubu oluşturacak. Birçok markanın farklı amaçlar için bir araya gelerek üretim ve Ar-Ge ortaklıkları yaptığı yeni dünyada. Bu yeni anlaşma ile otomotiv dünyası yeni bir zirve yarışına sahip olacak. Birleşmenin ardından yeni grubun ismi ise latince kökenli ‘Stellantis’ olacak.
TÜRKİYE’DE ÜRETİM
Anlaşma Türkiye açısından kritik önem taşıyor. Çeşitli projeler ile Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda ortak üretimler yapan gruplar bu yeni birleşme ile yeni üretim projelerine adım atabilir. Tofaş Fabrikası’nda Fiat’ın yanı sıra Minicargo ve Doblo projelerinde PSA grubu üyeleri Citroen, Peugeot, Opel ve Vauxhall markaları için de üretim gerçekleştirildi.
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