Dev birleşmenin imzaları atıldı

İki tarafın ortaklıkta yüzde 50 söz sahibi olacağı birleşme; bağlanabilirlik, elektrikliye geçiş, paylaşım ve otonom sürüş de dahil olmak üzere hızla değişen bir dünyada bu yeni ortak girişim güçlü küresel Ar-Ge çalışmalarının ekosisteminden yararlanacak. FCA ve PSA’nın birleşmesi otomotiv endüstrisi için 4. en büyük grubu oluşturacak. Birçok markanın farklı amaçlar için bir araya gelerek üretim ve Ar-Ge ortaklıkları yaptığı yeni dünyada. Bu yeni anlaşma ile otomotiv dünyası yeni bir zirve yarışına sahip olacak. Birleşmenin ardından yeni grubun ismi ise latince kökenli ‘Stellantis’ olacak.

TÜRKİYE’DE ÜRETİM

Anlaşma Türkiye açısından kritik önem taşıyor. Çeşitli projeler ile Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda ortak üretimler yapan gruplar bu yeni birleşme ile yeni üretim projelerine adım atabilir. Tofaş Fabrikası’nda Fiat’ın yanı sıra Minicargo ve Doblo projelerinde PSA grubu üyeleri Citroen, Peugeot, Opel ve Vauxhall markaları için de üretim gerçekleştirildi.