MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDev bankaya kara para aklama soruşturması şoku
GeriEkonomi Dev bankaya kara para aklama soruşturması şoku
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 01.08.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Dev bankaya kara para aklama soruşturması şoku

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev bankaya kara para aklama soruşturması şoku

Dijital banka Monzo'nun Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından mali suç düzenlemelerinin olası ihlalleri konusunda araştırıldığını açıklandı.

Birleşik Krallık merkezli çevrimiçi bankaya mali gözlemci, birçok perakende bankaya kara para aklamayla mücadele kontrollerinde başarısızlık konusunda uyarıda bulunan mektuplar gönderdi. Monzo, FCA'nın soruşturmasına tam olarak uyduğunu söyledi. Bir Monzo sözcüsü, bankanın mali suçların önlenmesini "son derece ciddiye aldığını" söyledi.

Monzo'dan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz yıl boyunca bu alandaki kontrollerimize öncelikli olarak büyük yatırımlar yaptık ve işin bu bölümüne büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" denildi.  Aynı zamanda dijital bankadan yapılan açıklamada "FCA'nın soruşturması henüz erken bir aşamada. Faaliyetlerimiz etkilenmedi ve müşterilerimize hizmet etmeye kararlıyız" ifadesinde bulunuldu. 

: İlginizi Çekebilir

Guardian'a göre, 2020'de yüzlerce Monzo müşterisi, ilk koronavirüs karantinası sırasında hesapları aniden dondurulduğunda paraya erişimlerinin olmadığını iddia etti. Guardian soruşturmasına yanıt olarak banka, bir müşterinin hesabının blokesini kaldırdı ve "bunu her zaman doğru yapamıyoruz" diyerek özür diledi.

Dev bankaya kara para aklama soruşturması şoku

Bir FCA sözcüsü BBC'ye, mali gözlemcinin devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Çevrimiçi banka, mali gözlemcinin mali suç düzenlemelerine uygunluğunu "incelediğini araştırdığını" ve soruşturmanın hala "erken bir aşamada" olduğunu ve bunun çözülmesinin biraz zaman alacağı anlamına geldiğini söyledi.

Dev şirket ifşa oldu Skandal ortaya çıktı.... Ürünlerinin yüzde 60ı sağlık testlerinde başarısız
Dev şirket ifşa oldu! Skandal ortaya çıktı.... Ürünlerinin yüzde 60'ı sağlık testlerinde başarısız

 

HESAPLARIN DONDURULMASI

2019'da bir BBC Watchdog Live soruşturması , Monzo'nun banka hesaplarını dondurduğunu veya kapattığını ve bazı insanları haftalarca finansal zorluk içinde bıraktığını ortaya çıkardı.

O sırada Monzo, hesapların dondurulduğunu çünkü şüpheli etkinlik olduğuna inandığını söyledi. Ancak banka, hesapların neden bloke edildiğini müşterilere veya basına yasal olarak bildirmenin izin verilmediği için sinir bozucu olabileceğini kabul etti.

Dev şirket hakkında inanılmaz iddia Cinsel taciz davasında kan donduran olay
Dev şirket hakkında inanılmaz iddia! Cinsel taciz davasında kan donduran olay
Dev şirkette skandal bitmiyor 10 milyon dolar ceza kesildi
Dev şirkette skandal bitmiyor! 10 milyon dolar ceza kesildi

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi