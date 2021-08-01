Dev bankaya kara para aklama soruşturması şoku

Birleşik Krallık merkezli çevrimiçi bankaya mali gözlemci, birçok perakende bankaya kara para aklamayla mücadele kontrollerinde başarısızlık konusunda uyarıda bulunan mektuplar gönderdi. Monzo, FCA'nın soruşturmasına tam olarak uyduğunu söyledi. Bir Monzo sözcüsü, bankanın mali suçların önlenmesini "son derece ciddiye aldığını" söyledi.

Monzo'dan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz yıl boyunca bu alandaki kontrollerimize öncelikli olarak büyük yatırımlar yaptık ve işin bu bölümüne büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" denildi. Aynı zamanda dijital bankadan yapılan açıklamada "FCA'nın soruşturması henüz erken bir aşamada. Faaliyetlerimiz etkilenmedi ve müşterilerimize hizmet etmeye kararlıyız" ifadesinde bulunuldu.

Guardian'a göre, 2020'de yüzlerce Monzo müşterisi, ilk koronavirüs karantinası sırasında hesapları aniden dondurulduğunda paraya erişimlerinin olmadığını iddia etti. Guardian soruşturmasına yanıt olarak banka, bir müşterinin hesabının blokesini kaldırdı ve "bunu her zaman doğru yapamıyoruz" diyerek özür diledi.

Bir FCA sözcüsü BBC'ye, mali gözlemcinin devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Çevrimiçi banka, mali gözlemcinin mali suç düzenlemelerine uygunluğunu "incelediğini araştırdığını" ve soruşturmanın hala "erken bir aşamada" olduğunu ve bunun çözülmesinin biraz zaman alacağı anlamına geldiğini söyledi.

HESAPLARIN DONDURULMASI

2019'da bir BBC Watchdog Live soruşturması , Monzo'nun banka hesaplarını dondurduğunu veya kapattığını ve bazı insanları haftalarca finansal zorluk içinde bıraktığını ortaya çıkardı.

O sırada Monzo, hesapların dondurulduğunu çünkü şüpheli etkinlik olduğuna inandığını söyledi. Ancak banka, hesapların neden bloke edildiğini müşterilere veya basına yasal olarak bildirmenin izin verilmediği için sinir bozucu olabileceğini kabul etti.

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