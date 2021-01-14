Dünya bu kararı konuşuyor! Maske takmayan müşterilerin hesapları kapatılacak

İngiltere'de HSBC bankası maske takmayarak şubelere gelen müşterilerin banka hesaplarını kapatabileceğini açıkladı.

Covid-19 salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de pandeminin ikinci türünün yayılması ve vaka sayısının artışta olması, HSBC'nin İngiltere kolunu radikal bir karar almaya itti. Euronews'ün haberine göre bundan böyle şubeye maskesiz gelen veya maske takmayı reddederek şube çalışanlarının sağlığını riske atan müşterilerin hesaplarının kapatılabileceği duyuruldu.

Şu ana kadar 80 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede Başbakan Boris Johnson hükümeti şubat ortasında yeniden dışarı çıkma kısıtlamalarını başlatmayı planlıyor.

"Bazı kişiler çalışanlarımızı riske atıyorsa, hesaplarını kapatma hakkını kendimizde saklı tutuyoruz" diyen HSBC'nin İngiltere Şube Ağı Başkanı Jackie Uhi, "Müşterilerimizin finansal işlemlere ulaşabilmesi için her gün şubelere giden meslektaşlarımız bizim kilit çalışanlarımız. Onlara saygı gösterilmesini hakediyorlar ve kendilerini riske sokacak durumlarla karşılaşmamalılar" dedi.

DİĞER BANKALARDAN HSBC'YE DESTEK

HSBC'nin bu açıklamasının ardından Barclays, Nationwide ve Halifax dahil olmak üzere birçok banka müşterilerine aynı yönde uyarılarda bulundu.

Barclays benzer bir kılavuz yayınlayarak tüm müşterileri maske takmaya çağırdı.