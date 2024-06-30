Dev bankalardan faiz indirimi tahmini

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Beklentilerin de yer aldığı raporlardan Goldman Sachs’ın kaleme aldığı analizde, “Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince, enflasyon beklentilerinin de hızlı bir şekilde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de üçüncü çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz” ifadelerine yer verildi.

TCMB’nin yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimine gideceği tahmininde bulunan bankalardan diğeri ise Barclays oldu. TCMB’nin bildirisinde şahin tonlamayı sürdürdüğünü vurgulayan banka raporunda erken faiz indirimi olasılığına dikkat çekti. Raporda, “Faizlerin Ocak 2025’e kadar bu seviyede kalmasını bekliyoruz ancak dezenflasyon süreci beklediğimizden daha güçlü olursa, 2024’ün son çeyreğinde de erken bir indirim görebiliriz” denildi.

‘2025 İLK ÇEYREK’

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Morgan Stanley ise “Faiz indirimlerinin 2025’in ilk çeyreğinde başlamasını bekliyoruz” tahmini yapıldı.

JPMorgan’ın raporunda da TCMB’nin enflasyonda yukarı yönlü risklere karşı sıkılaşmaya hazır olduğuna dikkat çekilerek, “2024 sonu için politika faizi beklentimizi yüzde 45 olarak koruyoruz. Kasım ve aralık aylarında TCMB’den faiz indirimi bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.