Dev bankadan tartışma yaratacak karar! Aşı olmayanı ofise almayacaklar

Wall Street devi Morgan Stanley'nin çalışanları ve müşterilerinin, Covid'e karşı tam aşıları olmamaları halinde New York ofislerine girmeleri yasaklayacak.

Karar, Covid ile ilgili diğer kuralların kaldırılmasına izin vermeyi amaçlayan bir hareketle önümüzdeki ay yürürlüğe girecek. Geçen hafta, yatırım bankasının genel müdürü işçileri ofise dönmeye çağırdı.

Ofise çağırma işlemleriyle ilgili şöyle dendi: "12 Temmuz'dan itibaren tüm çalışanların, koşullu işgücünün, müşterilerin ve ziyaretçilerin New York ve Westchester'daki Morgan Stanley binalarına giriş için tam aşılı olduklarını onaylamaları gerekecek."

Morgan Stanley, kurumsal menkul kıymetler ve varlık yönetimi de dahil olmak üzere bazı departmanlarda "yalnızca aşı" olarak adlandırılan çalışma alanlarını zaten uygulamıştı. Bu ayın başlarında, Morgan Stanley CEO'su James Gorman, "New York'ta bir restorana gidebilirsen, ofise gelebilirsin" demişti.

BANKALAR OFİSLERE DÖNÜYOR

Amerika'nın en büyük bankası JP Morgan'ın patronu Jamie Dimon geçtiğimiz günlerde ABD personelinin temmuz ayından itibaren ofise geri dönmesini istediğini söyledi. Bu arada Goldman Sachs bankacılarına, bu ayın başlarında masalarına dönmeden önce aşı durumlarını bildirmeleri talimatı verildi.

Aralık ayında, federal bir kurum olan ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu, firmaların aşılanmamış personeli, işyerlerinden men etmesine izin verdi. Barclays'in CEO'su Jes Staley, Şubat ayında evden çalışmanın "sürdürülemez" olduğunu söylemişti.

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