Dev banka çip krizinin bitiş tarihini açıkladı

Haberin Devamı

Tüm dünyada sorunlara neden olan çip krizine ilişkin olarak JP Morgan araştırmada bulundu. Dev banka çip krizindeki küresel yetersizliğin 2022 yılında da devam edeceğini açıkladı. 2022 yılının ortalarından itibaren çip sorununun iyileşmeye başlaması beklentisi ise hakim oldu.

Gözden Kaçmasın Altın fiyatlarında neler oluyor? Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı Haberi Görüntüle

JP Morgan'ın Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırmaları bölümü eş başkanı Gokul Hariharan "ip arzında yetersizliğinin 2023 yılına uzamasını beklemiyoruz. Ancak 2022 yılı biraz zorlu olmaya devam edecek. Daha fazla arzın piyasaya gelmeye başlaması ile 2022'nin ikinci yarısında işlerin iyileşeceğini öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

KAPASİTE ARTIŞLARI VAR

Avrupa ve ABD'de entegre cihaz üreticilerinin önemli miktarda kapasite artışı yapacağını belirten Hariharan, gelecek yıl kapasite artışlarının devreye girmesiyle birlikte çip sorununun ortadan kalkmasını bekliyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ DURDU

Haberin Devamı

Çip krizi nedeniyle başta otomobil sektörü olmak üzere beyaz eşya sektörüne varıncaya kadar birçok alan olumsuz etkilendi. Otomobil fabrikaları tedarik zincirinin sekteye uğraması nedeniyle geçici olarak fabrikalarını kapatmıştı. Beyaz eşya sektöründe ise çip bulunamaması nedeniyle karaborsacılık faaliyetleri ortaya çıkmıştı.