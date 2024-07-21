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Deutschebank’tan Türkiye için yeni yorum

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#Yiğit Onay#Christian Wietoska#Deutschebank
Deutschebank’tan Türkiye için yeni yorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 07:00

Uluslararası yatırım bankası Deutschebank’tan Türkiye analizi geldi. Deutschebank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska imzasını taşıyan not, “Türkiye (TCMB): Faiz değişikliği beklenmiyor, ancak gözler likidite önlemlerinde” başlığıyla yayınlandı.

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Cnbc-e’nin haberine göre Deutschebank analistleri, bu yılın son iki ayına kadar Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’de tutacağını tahmin ediyor. Banka, TCMB’nin kasım ve aralıkta peş peşe iki faiz indirimi beklediğini duyurdu. Bankanın 2025 sonu politika faizi tahmini ise yüzde 25 seviyesinde.

Deutschebank’ın notunda ayrıca Türkiye’de fiyat artışları, akaryakıt, alkol ve tütünde otomatik vergi artışları ve kamu çalışanları ile emeklilere yapılan ücret artışları sonucu temmuz ve ağustos aylarında aylık enflasyonun yükselme beklentisi taşındığı da vurgulandı.

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#Yiğit Onay#Christian Wietoska#Deutschebank

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